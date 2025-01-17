Поблизу білорусько-литовського кордону зʼявилися військові окопи: опубліковано супутникові фото

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Київ • УНН

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Біля полігону "Гозький" у Гродненській області з'явилися окопи для техніки та піхоти довжиною 340 метрів. Міноборони Білорусі анонсувало проведення навчань на цьому полігоні.

У Гродненській області білорусі поблизу білорусько-литовського кордону зʼявилися військові окопи для техніки та піхоти. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

У Гродненській області білорусі на краю військового полігону "Гозький" з’явилися окопи для піхоти та техніки. Вони знаходяться всього за 6 кілометрів від білорусько-литовського кордону. Ці укріплення можуть бути частиною "вузла опору", який рік тому обіцяло побудувати Міноборони 

- пише видання.

Зазначається, що зі східного боку дороги, що веде до прикордонного переходу "Привалка", наприкінці листопада 2024 року військові викопали величезний окоп довжиною 340 метрів і шириною від 5 до 7 метрів. Таких розмірів достатньо, щоб танк міг вільно проходити по траншеї. Земельна ділянка, на якій викопана траншея, за даними земельного кадастру не належить до території полігону.

14 січня 2025 року Міноборони білорусі повідомило, що наступні навчання пройдуть на полігоні "Гозький". Метою зборів зазначено "вдосконалення професійної та службової підготовки офіцерів, визначення пріоритетних напрямків діяльності командного складу батальйонів і дивізій для підвищення ефективності бойової підготовки в сучасних умовах".

Нагадаємо

У білорусі, у Гомельському районі поблизу кордону з Україною, з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних.

Павло Башинський

Павло Башинський

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