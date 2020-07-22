Ляшко розповів, як моніторитиметься ситуація у регіонах з COVID-19 після нової постанови уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Побачити ситуацію з COVID-19 по всій території України можна буде на онлайн мапі, яка розміщуватиметься на сайті Кабінету міністрів України. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
Відповідаючи на питання, хто моніторитиме ситуацію з коронавірусом після розподілення регіонів України на кілька зон: зелена, жовта, помаранчева, червона, Ляшко зазначив: “Цей моніторинг буде доступний в онлайн режимі на сайті Кабінету міністрів України у спеціальному підрозділі “COVID-19”.
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“І ми будемо чітко бачити на мапі всю нашу Україну, яка буде по районам, по містам поділена на певні зони, і ми наводячи курсор на той чи інший район будемо бачити, які обмеження діють з якого і до якого часу орієнтовно. Рішення будуть прийматися на національному рівні, імплементуватимуться органами місцевого самоврядування під контролем Національної поліції, а також Державною службою з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів. Але законодавчо відповідальність за дотримання карантинних заходів згідно чинного законодавства покладено на органи місцевого самоврядування”, — додав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на “зелені”, “жовті”, “помаранчеві” та “червоні” зони.