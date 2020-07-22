Ляшко рассказал, как будет мониториться ситуация в регионах с COVID-19 после нового постановления правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Увидеть ситуацию с COVID-19 по всей территории Украины можно будет на онлайн карте, которая будет размещаться на сайте Кабинета министров Украины. Об этом в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
Отвечая на вопрос, кто будет мониторить ситуацию с коронавирусом после распределения регионов Украины на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую, красную, Ляшко отметил: "Этот мониторинг будет доступен в онлайн режиме на сайте Кабинета министров Украины в специальном разделе "COVID-19".
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"И мы будем четко видеть на карте всю нашу Украину, которая будет по районам, по городам поделена на определенные зоны, и мы, наводя курсор на тот или иной район, будем видеть, какие ограничения действуют с какого и до какого времени ориентировочно. Решения будут приниматься на национальном уровне, имплементироваться будут органами местного самоуправления под контролем Национальной полиции, а также Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Но законодательно ответственность за соблюдение карантинных мероприятий в соответствии с действующим законодательством возложена на органы местного самоуправления", - добавил он.
Напомним, Кабинет министров Украины принял проект постановления , которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.