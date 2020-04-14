Ляшко назвав межу для одночасного перебування паціентів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Медична система України має межу в 3,5 тис. інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19, які можуть одночасно перебувати у відділеннях інтенсивної терапії. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
У головного санітарного лікаря України спитали, яка межа системи охорони здоров’я України для кількості заражень COVID-19 на добу:
“Ми трошки інакше рахуємо. Ми рахуємо, що на кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть із тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували, і якої ми притримуємося — не більше 3,5 тисяч одночасного перебування хворих у відділеннях інтенсивної терапії”, — сказав Ляшко.
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Він додав, що це дозволить системі охорони здоров’я пройти і коронавірусну хворобу і паралельно час лікувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів.
Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.