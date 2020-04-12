Якщо в Україні на COVID-19 захворіє 10% населення, то наступить колапс медсистеми – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. МОЗ розраховує, що в Україні на коронавірус перехворіє 2% населення, але якщо захворіє 10%, то наступить колапс медичної системи. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доправлені у відділення інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, то можливий колапс медичної системи, – якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі”, - сказав Ляшко.
За його словами, поки що очікується суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби. Цьому буде сприяти зміна алгоритмів тестування, оскільки відтепер в Україні тестують усіх хворих на пневмонію, всіх людей з гарячкою і всіх контактних осіб.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.