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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53102 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62293 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Если в Украине на COVID-19 заболеет 10% населения, то наступит коллапс медсистемы - Ляшко

Если в Украине на COVID-19 заболеет 10% населения, то наступит коллапс медсистемы - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 23215 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Минздрав рассчитывает, что в Украине коронавирусом переболеет 2% населения, но если заболеет 10%, то наступит коллапс медицинской системы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, - если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Ляшко.

По его словам, пока ожидается существенный рост количества обнаруженных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.

Украинские Национальные Новости

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