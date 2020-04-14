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Ляшко назвал предел для одновременного пребывания пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

Ляшко назвал предел для одновременного пребывания пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

Киев  •  УНН

 • 17749 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Медицинская система Украины имеет предел в 3,5 тыс. инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19, которые могут одновременно находиться в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

У главного санитарного врача Украины спросили, каков предел системы здравоохранения Украины для количества заражений COVID-19 в сутки:

"Мы немножко иначе считаем. Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением (болезни) и требовать реанимационных мер. И наша граница, на которую мы рассчитывали, и какой мы придерживаемся - не более 3,5 тыс. одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что это позволит системе здравоохранения пройти и коронавирусную болезнь и параллельно время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 - летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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