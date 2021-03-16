Ляшко назвав фейком інформацію про те, що деякі країни можуть не визнавати ту чи іншу вакцину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Інформація про те, що деякі країни можуть не визнавати ту чи іншу вакцину від COVID-19, є фейком. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту “Коронавірус інфо”.
Цитата
“В ексклюзивному коментарі для „Коронавірус інфо“ заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію є дійсним, якщо вакцину, яка використовується, затверджено ВООЗ. Ця норма прописана в міжнародних медико-санітарних правилах, яких дотримуються усі держави-члени ВООЗ”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Ляшко зазначив, що наразі ВООЗ затверджено вакцини виробництва Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) та Astra Zeneca/Oxford University;з майданчиками в Індії та Кореї (AZD1222).
“Тому при вакцинації імунобіологічним препаратом Covishield від Astra Zeneca/Oxford University жодних проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію та його подальшого використання не виникатиме”, — наголосив Ляшко.
Доповнення
Ляшко повідомляв, що Україна планує видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, його у разі необхідності українці зможуть у вигляді безкоштовної довідки отримати “у два кліки”.