Ляшко назвал фейком информацию о том, что некоторые страны могут не признавать ту или иную вакцину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Информация о том, что некоторые страны могут не признавать ту или иную вакцину от COVID-19, является фейком. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на Telegram канал верифицированного Минздравом проекта “Коронавирус инфо”.
Цитата
“В эксклюзивном комментарии для „Коронавирус инфо“ заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что международное свидетельство о вакцинации является действительным, если вакцина, которая используется, утвержденна ВОЗ. Эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются все государства-члены ВОЗ”, — говорится в сообщении.
Детали
Ляшко отметил, что сейчас ВОЗ утвержден вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Astra Zeneca/Oxford University, с площадками в Индии и Кореи (AZD1222).
“Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca/Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать”, — отметил Ляшко.
Дополнение
Ляшко сообщал, что Украина планирует выдавать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19, его в случае необходимости украинцы смогут в виде бесплатной справки получить “в два клика”.