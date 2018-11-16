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Львівські перевізники пригрозили мерії

Львівські перевізники пригрозили мерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Зупинка транспорту насамперед ударить по львів'янах. Таку заяву зробили в прес-службі Асоціації перевізників Львівщини, реагуючи на збір підписів під петицією про введення мораторію на підвищення тарифу на перевезення, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Перевізники різко коментують петицію та затягування із підвищенням тарифу на проїзд, називаючи таку ситуацію - грою з вогнем.

"...зупинка транспорту (не через вину перевізників) насамперед ударить по львів'янах... Відповідально заявляємо: не хочемо повторювати кроків перевізників Тернополя і Черкасів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Херсоні підвищили ціну на проїзд у маршрутках

Втім, якщо ситуація через дії міськраду погіршиться, думаємо, що такі кроки є неминучими. Перевізники наразі намагаються діяти в площині переговорів і закону. Сподіваємося, що так само чинитимуть і в мерії", - зокрема йдеться в заяві Асоціації перевізників Львівщини.

Нагадаємо, у Львові триває збір підписів під петицією про введення мораторію на підвищення тарифу на громадські перевезення у місті до впровадження системи е-квитка.

Додамо, що 15 листопада водії маршрутних таксі планували вийти на протест у Херсоні.

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