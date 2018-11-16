Львовские перевозчики пригрозили мэрии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105245 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111072 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148084 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143125 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135806 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127912 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170171 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118063 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Львовские перевозчики пригрозили мэрии

Львовские перевозчики пригрозили мэрии

Киев  •  УНН

 • 10591 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Остановка транспорта прежде всего ударит по львовянам. Такое заявление сделали в пресс-службе Ассоциации перевозчиков Львовской области, реагируя на сбор подписей под петицией о введении моратория на повышение тарифа на перевозку, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Перевозчики резко комментируют петицию и затягивание с повышением тарифа на проезд, называя такую ​​ситуацию - игрой с огнем.

"... остановка транспорта (не из-за вины перевозчиков) прежде всего ударит по львовянам ... Ответственно заявляем: не хотим повторять шагов перевозчиков Тернополя и Черкасс.

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Впрочем, если ситуация из-за действий горсовета ухудшится, думаем, что такие шаги являются неизбежными. Перевозчики пока пытаются действовать в плоскости переговоров и закона. Надеемся, что так же поступят и в мэрии", - в частности говорится в заявлении Ассоциации перевозчиков Львовской области.

Напомним, во Львове продолжается сбор подписей под петицией о введении моратория на повышение тарифа на общественные перевозки до внедрения системы электронного билета.

Добавим, что 15 ноября водители маршрутных такси планировали выйти на протест в Херсоне.

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