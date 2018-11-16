Львовские перевозчики пригрозили мэрии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Остановка транспорта прежде всего ударит по львовянам. Такое заявление сделали в пресс-службе Ассоциации перевозчиков Львовской области, реагируя на сбор подписей под петицией о введении моратория на повышение тарифа на перевозку, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Перевозчики резко комментируют петицию и затягивание с повышением тарифа на проезд, называя такую ситуацию - игрой с огнем.
"... остановка транспорта (не из-за вины перевозчиков) прежде всего ударит по львовянам ... Ответственно заявляем: не хотим повторять шагов перевозчиков Тернополя и Черкасс.
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Впрочем, если ситуация из-за действий горсовета ухудшится, думаем, что такие шаги являются неизбежными. Перевозчики пока пытаются действовать в плоскости переговоров и закона. Надеемся, что так же поступят и в мэрии", - в частности говорится в заявлении Ассоциации перевозчиков Львовской области.
Напомним, во Львове продолжается сбор подписей под петицией о введении моратория на повышение тарифа на общественные перевозки до внедрения системы электронного билета.
Добавим, что 15 ноября водители маршрутных такси планировали выйти на протест в Херсоне.