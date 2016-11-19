Львівське сміття почали возити до Борисполя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Учора, 18 листопада, до управління поліції надійшов виклик, що на сміттєзвалищі під Борисполем дві вантажівки незаконно вигружають сміття, передає УНН із посиланням на "Движение Борисполя".
Під час спілкування з водіями вантажівок, стало відомо, що сміття привезли зі львівського звалища.
Опитаний працівник бориспілького комунального господарства пояснив, що не отримував жодних вказівок із даного приводу.
На місце були викликані працівники відділу благоустрою Бориспільської міської ради та слідчо-оперативну групу Бориспільського відділу поліції.