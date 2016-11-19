Львовский мусор начали возить в Борисполь

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15 марта, 19:03 • 108296 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147512 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126097 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119440 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106290 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102135 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95692 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вчера, 18 ноября, в управление полиции поступил вызов, что на свалке под Борисполем два грузовика незаконно выгружают мусор, передает УНН со ссылкой на "Движение Борисполя".

Во время общения с водителями грузовиков, стало известно, что мусор привезли со львовской свалки.

Опрошенный работник бориспольского коммунального хозяйства пояснил, что не получал никаких указаний по этому поводу.

На место были вызваны сотрудники отдела благоустройства Бориспольского городского совета и следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции.

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