Львовский мусор начали возить в Борисполь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вчера, 18 ноября, в управление полиции поступил вызов, что на свалке под Борисполем два грузовика незаконно выгружают мусор, передает УНН со ссылкой на "Движение Борисполя".
Во время общения с водителями грузовиков, стало известно, что мусор привезли со львовской свалки.
Опрошенный работник бориспольского коммунального хозяйства пояснил, что не получал никаких указаний по этому поводу.
На место были вызваны сотрудники отдела благоустройства Бориспольского городского совета и следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции.