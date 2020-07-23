“Луцький терорист” анонсував продовження "перфоменсу"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Підозрюваний у вчиненні теракту у Луцьку Максим Кривош заявив, що не буде подавати апеляційну на рішення суду щодо взяття його під варту, а також анонсував продовження перфоменсу, передає кореспондент УНН.
“Я всіх прошу чекати продовження перфоменсу "Антисистема". Продовження буде дуже скоро”, — заявив Кривош після оголошення ухвали суду.
Також адвокат Кривоша сказав, що вони не будуть оскаржувати взяття під варту.
Нагадаємо, у залі суду підозрюваний Максим Кривош назвав захоплення заручників у Луцьку — перфоменсом.
Як повідомлялося, Луцький міськрайонний суд Волинської області взяв під варту Максима Кривоша, який 21 липня захоплював заручників у Луцьку.
Нагадаємо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, повідомили про підозру.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Також правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.