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19 березня, 18:42 • 46440 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100375 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101301 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116957 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123455 перегляди

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Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155913 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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18 березня, 19:01 • 123911 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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“Луцький терорист” анонсував продовження "перфоменсу"

“Луцький терорист” анонсував продовження "перфоменсу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Підозрюваний у вчиненні теракту у Луцьку Максим Кривош заявив, що не буде подавати апеляційну на рішення суду щодо взяття його під варту, а також анонсував продовження перфоменсу, передає кореспондент УНН.

“Я всіх прошу чекати продовження перфоменсу "Антисистема". Продовження буде дуже скоро”, — заявив Кривош після оголошення ухвали суду.

Також адвокат Кривоша сказав, що вони не будуть оскаржувати взяття під варту.

Нагадаємо, у залі суду підозрюваний Максим Кривош назвав захоплення заручників у Луцьку — перфоменсом.

Як повідомлялося, Луцький міськрайонний суд Волинської області взяв під варту Максима Кривоша, який 21 липня захоплював заручників у Луцьку.

Нагадаємо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, повідомили про підозру.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста. 

Також правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.

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