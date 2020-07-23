Кривош назвав захоплення заручників у Луцьку "перфоменсом"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У залі суду підозрюваний Максим Кривош назвав захоплення заручників у Луцьку – перфоменсом, передає кореспондент УНН.
“Це я вам скажу не спектакль, а перфоменс. Ви знаєте значення цього слова?...Вони називають це терактом, я називаю це перфоменсом, який називається антисистема”, — сказав Кривош.
Також "луцький терорист" заявив, що розповість, про що говорив з Президентом України Володимиром Зеленським на фінальному судовому засіданні.
Окрім того, він каже, що не бив дружину.
Як повідомлялося, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області, який розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Максима Кривоша, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, видалився до нарадчої кімнати.
Нагадаємо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, повідомили про підозру.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Також правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцька, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.