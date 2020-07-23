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Обрання запобіжного заходу "луцькому терористу": суд пішов до нарадчої кімнати

Обрання запобіжного заходу "луцькому терористу": суд пішов до нарадчої кімнати

Київ • УНН

 • 11335 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області, який розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Максима Кривоша, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, видалився до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.

“Суд видаляється до нарадчої кімнати для прийняття рішення”, — сказав суддя.

Додамо, що до підозрюваного просять застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, повідомили про підозру.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста. 

Також правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.

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