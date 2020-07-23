Избрание меры пресечения "луцкому террористу": суд удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области, который рассматривает ходатайство о применении меры пресечения в отношении Максима Кривоша, который 21 июля захватил заложников в Луцке, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
"Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения", - сказал судья.
Добавим, что к подозреваемому просят применить меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Максиму Кривошу, который 21 июля захватил заложников в Луцке, сообщили о подозрении.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.
Также правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.