"Луцкий террорист" анонсировал продолжение "перфоменса"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Подозреваемый в совершении теракта в Луцке Максим Кривош заявил, что не будет подавать апелляционную на решение суда о взятии его под стражу, а также анонсировал продолжение перфоменса, передает корреспондент УНН.
"Я всех прошу ждать продолжения перфоменса "Антисистема". Продолжение будет очень скоро", - заявил Кривош после объявления решения суда.
Также адвокат Кривоша сказал, что они не будут оспаривать заключение под стражу.
Напомним, в зале суда подозреваемый Максим Кривош назвал захват заложников в Луцке - перфоменсом.
Как сообщалось, Луцкий горрайонный суд Волынской области взял под стражу Максима Кривоша, который 21 июля захватывал заложников в Луцке.
Напомним, Максиму Кривошу, который 21 июлю захватил заложников в Луцке, сообщили о подозрении.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.
Также правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцка, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.