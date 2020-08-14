Лукашенко звернувся до білорусів: не висовуйтеся на вулиці

"В черговий раз ми з вами повертаємося до питань положення навіть не в Білорусі, а в столиці - в Мінську. Не скажу, що катастрофа якась, або аж надто перенапружена ситуація, але проблем вистачає і питань вистачає, які необхідно вирішувати. Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, організаторами цього всього є люди з-за кордону. У перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим, притому пристойним кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де не зовсім вже діти", - сказав Лукашенко.

За його совами, він не може пред'явити претензії до кого б то не було через те, як розвивається ситуація.

"Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто повинне бути певне гальмо", - додав Лукашенко.

Крім цього він звернувся до батьків з проханням стежити за своїми дітьми і попросив людей не виходити на улиці.

"Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як "гарматне м'ясо"! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї відкритої Росії, Навального і так далі, і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни. Скажіть, а як військовій людині діяти? Мені що робити в цій ситуації? Ви хочете, щоб я сидів і чекав, поки Мінськ догори перевернуть? Так ми потім не стабілізуємо обстановку. Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися. І дати нам навести лад, розібратися з тими, хто приїхав сюди", - резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, в Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Загалом вже близько 6,7 тисячі.