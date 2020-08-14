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Лукашенко обратился к белорусам: не высовывайтесь на улицы

Лукашенко обратился к белорусам: не высовывайтесь на улицы

Киев  •  УНН

 • 19217 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан не выходить на улицы с протестами, и заявил, что их используют как "пушечное мясо". По его словам, организаторами этих протестов являются люди из-за рубежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БелТА".

"В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице - в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то, или слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже совершенно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, организаторами этого всего являются люди из-за рубежа. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уж дети", - сказал Лукашенко.

По его совам, он не может предъявить претензии к кому бы то ни было из-за того, как развивается ситуация.

"Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уж человек упал и лежит, его не надо бить. То есть должен быть определенный тормоз", - добавил Лукашенко.

Кроме этого он обратился к родителям с просьбой следить за своими детьми и попросил людей не выходить на улицы.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как "пушечное мясо"! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой открытой России, Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. В общем уже около 6,7 тысячи.

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