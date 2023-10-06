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Луганська "Зоря" здобула першу перемогу у груповому турнірі Ліги конференцій УЄФА

Луганська "Зоря" здобула першу перемогу у груповому турнірі Ліги конференцій УЄФА

Київ • УНН

 • 921747 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. 5 жовтня у столиці Ісландії Рейк'явіку український футбольний клуб «Зоря» з Луганська виграв у місцевого клубу «Брейдаблік» у другому турі групового турніру Ліги конференцій. Про це повідомили на сайті Асоціації українського футболу, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що після стартової нічиєї з Гентом (1:1) підопічні Валерія Кривенцова вирушили на виїзну гру з «Брейдабліком», чемпіоном Ісландії, а також першим представником своєї країни в групових етапах єврокубків.

«Зоря» володіла перевагою з початку зустрічі, пробивала по воротах, але тривалий час без небезпеки. Аж поки на 35-й хвилині Горбач не відкрив лік своїм голам у єврокубках, замкнувши подачу Антюха. Невдовзі нападник луганців міг оформити дубль, але з близької відстані не переграв кіпера.

Після перерви чорно-білі спробували збільшити свою перевагу, зокрема, кілька шансів не використав Герреро. «Брейдаблік» відповів небезпечним ударом Ольсена головою — Турбаєвський виручив. Згодом кіпер «Зорі» потягнув і удар здалеку Еюжольфссона.

На 68-й хвилині після удару з лівого флангу штрафного від Еюжольфссона м’яч потрапив у поперечину. Луганці відповіли спробою Горбача, з якою впорався воротар, і неточним ударом Герреро. На 80-й хвилині Турбаєвський знову врятував «Зорю» — цього разу головою пробивав Гуннлаугссон.

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У компенсований час Маргейрссон замикав простріл партнера, але не влучив у ближній кут. Тож у підсумку українці втримали мінімальну перевагу — 1:0.

Підсумковий результат – 1:0 на користь «Зорі».

Після двох турів українська команда з чотирма очками ділить перші місця з бельгійцями, але в «Гента» краща різниця забитих і пропущених м'ячів.

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