Другий тур Ліги Конференцій УЄФА: з ким грає «Зоря», ставки букмекерів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні, 5 жовтня, луганська “Зоря” зіграє матч другого туру Ліги Конференцій УЄФА. Суперником українських футболістів стане команда “Брейдаблік” з Ісландії, пише УНН.

Коли почнеться матч, судді, де дивитися

Матч відбудеться в ісландському місті Коупавоґюр на стадіоні “Коупавоґсвьодлюр”. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Його дасть головний арбітр з Північної Македонії Александар Ставрев. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Деян Костадінов і Куштрім Ліка, четвертий суддя – Ігор Стойчевськи, суддя VAR – німець Гарм Осмерс.

Пряма трансляція матчу в Україні сервісі MEGOGO.

Ситуація в групі В

У першому турі «Зоря» зіграла у нічию з бельгійським Гентом» - 1:1, «Брейдаблік» на виїзді поступився «Маккабі» (Тель-Авів) – 2:3.
Ізраїльська команда нині одноосібний лідер групи, «Зоря» та «Гент» ділять 2-3 сходинки, «Брейдаблік» з нулем очок займає останнє місце в групі.

Ставки букмекерів

Букмекери перед грою віддають перевагу українській команді. Ставки на перемогу «Зорі» приймаються з коефіцієнтом – 2,34, на нічию – 3,80, на перемогу «Брейдабліка» - 2,99.

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