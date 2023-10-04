Второй тур Лиги конференций УЕФА: с кем играет «Заря», ставки букмекеров.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Сегодня, 5 октября, Луганская “Заря” сыграет матч второго тура Лиги конференций УЕФА. Соперником украинских футболистов станет команда “Брейдаблик” из Исландии, пишет УНН.
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Когда начнется матч, судьи, где смотреть
Матч состоится в исландском городе Коупавогюр на стадионе “Коупавогсведлюр”. Стартовый свисток прозвучит в 19: 45 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Северной Македонии Александар Ставрев. На линиях ему будут помогать соотечественники Деян Костадинов и Куштрим Лика, четвертый судья – Игорь Стойчевски, судья VAR – немец Гарм Осмерс.
Прямая трансляция матча в Украине сервисе MEGOGO.
Ситуация в группе B
В первом раунде «Заря» сыграла вничью с бельгийским Гентом» - 1:1, «Брейдаблик» на выезде уступил «Маккаби» (Тель-Авив) – 2:3.
Израильская команда в настоящее время единоличный лидер группы, «Заря» и «Гент» делят 2-3 строчки, «Брейдаблик» с нулем очков занимает последнее место в группе.
Ставки букмекеров
букмекеры предпочитают украинскую команду игре. Ставки на победу «Зори» принимаются с коэффициентом – 2,34, на ничью – 3,80, на победу «Брейдаблика» - 2,99.
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