Румунія відмовляється грати зі збірними РФ офіційні та товариські футбольні матчі

Деталі

Зазначається, що стосовно рішення Виконкому УЄФА від 26 вересня 2023 року щодо участі збірних Російської Федерації до 17 років, адміністрація ФРФ такі наступні роз’яснення:



Федерація футболу Румунії розуміє аргументи, висунуті Виконавчим комітетом УЄФА, і погоджується, що за жодних обставин діти не повинні страждати через необачні дії влади держави.



У той же час Румунська футбольна федерація вважає, що футбол і спорт загалом не можна відокремити від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання.



Отже, Румунська футбольна федерація вважає, що вона повинна бути солідарною з духом санкцій, затверджених європейськими та національними інституціями, і не буде грати жодного офіційного чи товариського матчу зі збірною Російської Федерації.



Румунська футбольна федерація очікує на завершення процедур виконання цього рішення Виконавчого комітету УЄФА, вважаючи, що регламент змагань поважатиме позицію кожної національної федерації.



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Доповнення

УЄФА дозволила брати участь у міжнародних змаганнях російським футболістам віком до 17 років. Вони мають виступати без гімну, національної форми і під нейтральним прапором. Після цього українська асоціація з футболу закликала бойкотувати змагання.