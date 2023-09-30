Румыния отказывается играть со сборными РФ официальные и товарищеские футбольные матчи
Киев • УНН
КИЕВ 30 сентября. УНН. Румынская футбольная федерация (FRF) заявила, что отказывается играть против российских сборных любые матчи по футболу. Так она отреагировала на решение УЕФА о возвращении россиян к международным соревнованиям по футболу в возрастной категории до 17 лет. Об этом сообщили на сайте румынской федерации, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в отношении решения Исполкома УЕФА от 26 сентября 2023 года относительно участия сборных Российской Федерации до 17 лет, администрация ФРФ следующие следующие разъяснения:
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- Федерация футбола Румынии понимает аргументы, выдвинутые Исполнительным комитетом УЕФА, и соглашается, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за опрометчивых действий властей государства.
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- В то же время Румынская футбольная федерация считает, что футбол и спорт в целом нельзя отделить от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.
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- Таким образом, Румынская футбольная федерация считает, что она должна быть солидарной с духом санкций, утвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет играть ни одного официального или товарищеского матча со сборной Российской Федерации.
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- Румынская футбольная федерация ожидает завершения процедур выполнения этого решения Исполнительного комитета УЕФА, считая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации.
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Дополнение
УЕФА разрешила участвовать в международных соревнованиях российским футболистам в возрасте до 17 лет. Они должны выступать без гимна, национальной формы и под нейтральным флагом. После этого украинская ассоциация по футболу призвала бойкотировать соревнования.