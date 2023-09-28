Сім країн доєдналися до бойкоту юнацьких змагань УЄФА через допуск росіян - міністр

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"Українська асоціація футболу вже звернулася до всіх країн і до УЄФА, і ми закликали, що допоки йде війна, не місце російським командам і спортсменам в міжнародних змаганнях", - сказав Гутцайт.

"У нас є колеги, вже сім країн, дякуючи нашим колегам, які долучилися і будуть бойкотувати ці змагання, якщо їх там допустять, то ми теж будемо разом з цими країнами і ми не будемо грати в очних матчах з цими країнами", - зазначив міністр.

Деталі

Так, уже сім країн, а саме: Англія, Польша, Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія та Литва, приєдналися до до бойкоту.

Гутцайт подякував партнерам та додав, що наразі проводиться дипломатична робота, де лунають заклики не допускати росіян до участі в міжнародних змаганнях.

Доповнення

УЄФА дзволила брати участь у міжнародних змаганнях російським футболістам віком до 17 років. Вони мають виступати без гімну, національної форми і під нейтральним прапором. Після цього українська асоціація з футболу закликала бойкотувати змагання.

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