Семь стран присоединились к бойкоту юношеских соревнований УЕФА из-за допуска россиян - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Уже 7 стран поддержали Украину и заявили, что не будут играть на одном поле с агрессорами, после заявления Украинской ассоциации футбола после решения УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из рф. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр молодежи и спорта, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, пишет УНН.
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"Украинская ассоциация футбола уже обратилась ко всем странам и к УЕФА, и мы призвали, что пока идет война, не место российским командам и спортсменам в международных соревнованиях", - сказал Гутцайт.
"У нас есть коллеги, уже семь стран, благодаря нашим коллегам, которые присоединились и будут бойкотировать эти соревнования, если их там допустят, то мы тоже будем вместе с этими странами и мы не будем играть в очных матчах с этими странами", - отметил министр.
Детали
В частности, уже семь стран, а именно: Англия, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Латвия и Литва, присоединились к бойкоту.
Гутцайт поблагодарил партнеров и добавил, что сейчас проводится дипломатическая работа, где звучат призывы не допускать россиян к участию в международных соревнованиях.
Дополнение
УЕФА разрешила участвовать в международных соревнованиях российским футболистам в возрасте до 17 лет. Они должны выступать без гимна, национальной формы и под нейтральным флагом. После этого украинская ассоциация по футболу призвала бойкотировать соревнования.
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