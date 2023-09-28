Семь стран присоединились к бойкоту юношеских соревнований УЕФА из-за допуска россиян - министр

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Уже 7 стран поддержали Украину и заявили, что не будут играть на одном поле с агрессорами, после заявления Украинской ассоциации футбола после решения УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из рф. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр молодежи и спорта, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, пишет УНН.