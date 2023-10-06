Луганская "Заря" одержала первую победу в групповом турнире Лиги конференций УЕФА
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УН. 5 октября в столице Исландии Рейкьявике украинский футбольный клуб «Заря» из Луганска выиграл у местного клуба «Брейдаблик» во втором туре группового турнира Лиги конференций. Об этом сообщили на сайте Ассоциации украинского футбола, передает УНН.
Детали
Отмечается, что после стартовой ничьей с Гентом (1:1) подопечные Валерия Кривенцова отправились на выездную игру с «Брейдабликом», чемпионом Исландии, а также первым представителем своей страны в групповых этапах еврокубков.
«Заря» владела преимуществом с начала встречи, пробивала по воротам, но длительное время без опасности. Пока на 35-й минуте Горбач не открыл счет своим голам в еврокубках, замкнув подачу Антюха. Вскоре нападающий луганчан мог оформить дубль, но с близкого расстояния не переиграл кипера.
После перерыва черно-белые попытались увеличить свое преимущество, в частности, несколько шансов не использовал Герреро. «Брейдаблик» ответил опасным ударом Ольсена головой — Турбаевский выручил. Впоследствии кипер «Зари» потянул и удар издалека Эюжольфссона.
На 68-й минуте после удара с левого фланга штрафного от Эюжольфссона мяч попал в перекладину. Луганчане ответили попыткой Горбача, с которой справился вратарь, и неточным ударом Герреро. На 80-й минуте Турбаевский снова спас «Зарю» — на этот раз головой пробивал Гуннлаугссон.
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В компенсированное время Маргейрссон замыкал прострел партнера, но не попал в ближний угол. Поэтому в итоге украинцы удержали минимальное преимущество — 1: 0.
Итоговый результат – 1:0 в пользу «Зари».
После двух туров украинская команда с четырьмя очками делит первые места с бельгийцами, но у «Гента» лучшая разница забитых и пропущенных мячей.