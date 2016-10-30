Луганська "Зоря" перемогла "Зірку" з Кропивницького
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. ФК "Зоря" на запорізькій "Славутич-Арені" переміг кропивницьку "Зірку" з рахунком 2:1. Про це передає кореспондент УНН.
М’ячі у складі луганського клубу забивали: Іван Петряк (15 хвилина) та Владислав Кулач (60 хв).
Єдиний гол "Зірки" з пенальті забив Ігор Загальський (90 хв.).
Таким чином, "Зоря" завойовує три очки та залишається на другому місці Ліги Парі-Матч.
Нагадаємо, сьогодні у Лізі Парі-Матч також зіграють “Ворскла” з “Олександрією” та “Сталь” із “Дніпром”.