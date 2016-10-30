Луганская "Заря" победила "Зирку" из Кропивницкого
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 октября. УНН. ФК "Заря" на запорожской "Славутич-Арене" победил кропивницкую "Зирку" со счетом 2:1. Об этом передает корреспондент УНН.
Мячи в составе луганского клуба забивали Иван Петряк (15 минута) и Владислав Кулач (60 мин).
Единственный гол "Зирки" с пенальти забил Игорь Загальский (90 мин.).
Таким образом, "Заря" завоевывает три очка и остается на втором месте Лиги Пари-Матч.
Напомним, сегодня в Лиге Пари-Матч также сыграют "Ворскла" с "Александрией" и "Сталь" с "Днепром".