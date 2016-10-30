Луганская "Заря" победила "Зирку" из Кропивницкого

Мячи в составе луганского клуба забивали Иван Петряк (15 минута) и Владислав Кулач (60 мин).

Единственный гол "Зирки" с пенальти забил Игорь Загальский (90 мин.).

Таким образом, "Заря" завоевывает три очка и остается на втором месте Лиги Пари-Матч.

Напомним, сегодня в Лиге Пари-Матч также сыграют "Ворскла" с "Александрией" и "Сталь" с "Днепром".