Луганщина: ворог за добу зруйнував 15 будинків, є загиблий та шестеро поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Луганщині рашисти з артилерії обстріляли Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Внаслідок удару загинула одна особа, шестеро поранено, зруйновано 15 будинків. Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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“Ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків – 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж, ними врятовані та евакуйовані 33 людини, 7 з яких – діти”, - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що майже всі обстріли росіяни зосередили на Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку.
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Сьогодні у Сєвєродонецьку російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні. Дітей та лікарів вдалося евакуювати у безпечне місце.