Луганщина: враг за сутки разрушил 15 домов, есть погибший и шестеро раненых

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“Враг обстрелял, в частности из артиллерии, 15 домов - 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры. Спасатели выезжали на тушение 15 пожаров, ими спасены и эвакуированы 33 человека, 7 из которых - дети”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что почти все обстрелы русские сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке.

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Сегодня в Северодонецке русские нелюди открыли огонь по детской больнице. Детей и врачей удалось эвакуировать в безопасное место.