Рашисти відкрили вогонь по дитячій лікарні у Сєвєродонецьку: 7 дітей евакуювали

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“У Сєвєродонецьку окупанти відкрили вогонь по дитячій лікарні. У результаті чого сталося загоряння даху. Рятувальники ДСНС України оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів та 15 дорослих, 8 з яких – це лікарі, у безпечне місце”, - йдеться в повідомленні.

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17 березня у Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.