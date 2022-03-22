Рашисти відкрили вогонь по дитячій лікарні у Сєвєродонецьку: 7 дітей евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Рашисти продовжують бити по цивільному населенню України. Сьогодні у Сєвєродонецьку російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні. Дітей та лікарів вдалося евакуювати у безпечне місце, пише УНН з посиланням на МВС України.
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“У Сєвєродонецьку окупанти відкрили вогонь по дитячій лікарні. У результаті чого сталося загоряння даху. Рятувальники ДСНС України оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів та 15 дорослих, 8 з яких – це лікарі, у безпечне місце”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
17 березня у Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.