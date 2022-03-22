Рашисты открыли огонь по детской больнице в Северодонецке: 7 детей эвакуировали

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“В Северодонецке оккупанты открыли огонь по детской больнице. В результате чего произошло возгорание крыши. Спасатели ГСЧС Украины оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых - это врачи, в безопасное место”, - говорится в сообщении.

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17 марта в Северодонецке российские оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми.