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Лубінець показав, як росія спотворює історію і пояснив, чому це шкодить українським дітям

Лубінець показав, як росія спотворює історію і пояснив, чому це шкодить українським дітям

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму дописі в Тelegram виклав добірку сторінок з російських підручників та пояснив, що не так з переписаною історією від росіян і чому це шкодить українським дітям, пише УНН.

Цитата 

«Мушу показати тим, хто думає, що немає нічого поганого в тому, що РФ «тимчасово» виховує українських дітей (яких перед тим викрала) сторінки підручника, який лежить на партах як російських, так і наших дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях»,- написав Лубінець.

Деталі 

Для 11 класів у рф в оперативному режимі у квітні цього року розпочали писати розділ про «СВО», «бандерівців», «неонацистів» тощо, зазначив Лубінець.

За його словами кожен міф зі сторінок можна розбити звичайним запитом у Google. Лубінець наводить приклад, що в російській «книзі міфології» йдеться про те, що проти Революції Гідності були жителі східних областей нашої країни. Однак якщо зайти у вільному доступі бодай декілька фото із Майдану можна легко спростувати окупантську пропаганду.

Наостанок омбудсман наголошує на важливості повернення українських дітей додому та закликає світ спільно з Україною реагувати чітко та ефективно.

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