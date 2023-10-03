Лубінець показав, як росія спотворює історію і пояснив, чому це шкодить українським дітям

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«Мушу показати тим, хто думає, що немає нічого поганого в тому, що РФ «тимчасово» виховує українських дітей (яких перед тим викрала) сторінки підручника, який лежить на партах як російських, так і наших дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях»,- написав Лубінець.

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Для 11 класів у рф в оперативному режимі у квітні цього року розпочали писати розділ про «СВО», «бандерівців», «неонацистів» тощо, зазначив Лубінець.

За його словами кожен міф зі сторінок можна розбити звичайним запитом у Google. Лубінець наводить приклад, що в російській «книзі міфології» йдеться про те, що проти Революції Гідності були жителі східних областей нашої країни. Однак якщо зайти у вільному доступі бодай декілька фото із Майдану можна легко спростувати окупантську пропаганду.

Наостанок омбудсман наголошує на важливості повернення українських дітей додому та закликає світ спільно з Україною реагувати чітко та ефективно.

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