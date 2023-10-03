Лубинец показал, как россия искажает историю и объяснил, почему это вредит украинским детям
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своей заметке в Тelegram выложил подборку страниц из российских учебников и объяснил, что не так с переписанной историей от россиян и почему это вредит украинским детям, пишет УНН.
Цитата
«Должен показать тем, кто думает, что нет ничего плохого в том, что РФ «временно» воспитывает украинских детей (которых перед тем похитила) страницы учебника, который лежит на партах как российских, так и наших детей, находящихся на временно оккупированных территориях»,- написал Лубинец.
Детали
Для 11 классов в рф в оперативном режиме в апреле этого года начали писать раздел о «СВО», «бандеровцах», «неонацистах» и т.д., отметил Лубинец.
По его словам каждый миф со страниц можно разбить обычным запросом в Google. Лубинец приводит пример, что в российской «книге мифологии» говорится о том, что против Революции Достоинства были жители восточных областей нашей страны. Однако если зайти в свободном доступе хотя бы несколько фото с Майдана можно легко опровергнуть оккупантскую пропаганду.
Напоследок омбудсман подчеркивает важность возвращения украинских детей домой и призывает мир совместно с Украиной реагировать четко и эффективно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты промывают школьникам мозги, рассказывая об "экстремизме" - Андрющенко