Окупанти промивають школярам мізки, розповідаючи про "екстремізм" - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники продовжують промивати мізки українським школярам, розповідаючи про "екстремізм". Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Окупанти продовжують промивати мозок українським дітям. Колаборанти підтримують цей жорстокий треш. У одній із шкіл Мелітополя скупчили школярів, щоб розповісти їм про екстремізм. Тільки прочитайте слайди: "Слід розрізняти, що вважати екстремізмом, а що – забезпеченням безпеки держави". Там, де Сили оборони України захищають свій народ – це, на їхню думку, екстремізм. Там, де б'ють підсудних – захист», - написав Андрющенко у Telegram.
Андрющенко додав, що залишається сподіватися, що адекватні батьки поставлять всі крапки над "і" і не віддадуть молоде покоління на розтерзання таким "педагогам".
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