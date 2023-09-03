У окупований Мелітополь приїжджала львова-бєлова, намагалася нав'язати пропаганду рф - Федоров

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"У ворогів є добра традиція, коли вони знімають свої пропагандистські відео та пропагандистські візити до тимчасово окупованих територій. Візит цієї зловмисниці один з таких візитів... Що вона там робила? Вона розказувала, що привезла нові підручники. В них написана абсолютно безглузда історія про значення "сво", про те, хто такі герої "сво". І саме намагалася нав'язати цю пропаганду", - розповів Федоров.

Деталі

За словами міського голови, львова-бєлова відвідала Мелітопольську школу мистецтв та одну із загальноосвітніх шкіл міста. Він підкреслив, що посадовиця рф нічим не допомогла українським дітям, "окрім того, що забирала їх упродовж всього літа до пропагандистських таборів".

"Це дійсно злочинці, які сьогодні знущаються з наших дітей. Все, що вони роблять - намагаються нав'язати свою пропаганду. Це піар для тієї території, з якої вона приїхала, щоб показати значимість і начебто допомогу дітям", - підкреслив Федоров.

Крім цього, міський голова нагадав, що протягом останніх півтора місяця окупанти зібрали з українських дітей віком від шести років і старше відбитки пальців, а також примушували записуватися до захоплених пропагандистських шкіл.

"Про те, що наші діти продовжують чинити спротив, свідчить той факт, що щонайменше 48% наших дітей навіть в окупаційних школах продовжують вивчати українську мову. Це саме свідчить про те, що наші діти обирають демократичну Україну", - резюмував він.

Доповнення

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт львової-бєлової та президента росії володимира путіна, звинувативши їх у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

ЄС визнав чинність ордерів на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової та вітатиме будь-які подальші кроки із забезпечення повної відповідальності винних за воєнні та інші злочини

Нагадаємо

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти взяли у полон понад тисячу жителів та продовжують тероризувати цивільне населення.