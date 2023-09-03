В оккупированный Мелитополь приезжала львова-белова, пыталась навязать пропаганду рф - Федоров

Цитата

"У врагов есть добрая традиция, когда они снимают свои пропагандистские видео и пропагандистские визиты на временно оккупированные территории. Визит этой злоумышленницы один из таких визитов... Что она там делала? Она рассказывала, что привезла новые учебники. В них написана абсолютно бессмысленная история о значении "сво", о том, кто такие герои "сво". И как раз пыталась навязать эту пропаганду", - рассказал Федоров.

Детали

По словам мэра, львова-белова посетила Мелитопольскую школу искусств и одну из общеобразовательных школ города. Он подчеркнул, что чиновница рф ничем не помогла украинским детям, "кроме того, что забирала их в течение всего лета в пропагандистские лагеря".

"Это действительно преступники, которые сегодня издеваются над нашими детьми. Все, что они делают - пытаются навязать свою пропаганду. Это пиар для той территории, с которой она приехала, чтобы показать значимость и вроде бы помощь детям", - подчеркнул Федоров.

Кроме этого, мэр напомнил, что в течение последних полутора месяцев оккупанты собрали с украинских детей в возрасте от шести лет и старше отпечатки пальцев, а также заставляли записываться в захваченные пропагандистские школы.

"О том, что наши дети продолжают оказывать сопротивление, свидетельствует тот факт, что по меньшей мере 48% наших детей даже в оккупационных школах продолжают изучать украинский язык. Это как раз свидетельствует о том, что наши дети выбирают демократическую Украину", - резюмировал он.

Дополнение

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест львовой-беловой и президента россии владимира путина, обвинив их в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

ЕС признал действие ордеров на арест владимира путина и марии львовой-беловой и будет приветствовать любые дальнейшие шаги по обеспечению полной ответственности виновных за военные и другие преступления

Напомним

Городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты взяли в плен более тысячи жителей и продолжают терроризировать гражданское население.