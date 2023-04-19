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ЄС визнав чинність ордерів на арешт путіна та львової-бєлової

ЄС визнав чинність ордерів на арешт путіна та львової-бєлової

Київ • УНН

 • 551895 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова повідомила, що ЄС визнав чинність ордерів на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової та вітатиме будь-які подальші кроки із забезпечення повної відповідальності винних за воєнні та інші злочини, скоєні під час агресивної війни росії проти України. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні європейські парламентарії провели дебати щодо насильницької депортації українських дітей російськими загарбниками. Як зазначила Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, ЄС визнав чинність ордерів на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової та вітатиме будь-які подальші кроки із забезпечення повної відповідальності винних за воєнні та інші злочини, скоєні під час агресивної війни росії проти України, на підставі застосування міжнародного права», - написав Лубінець.

За його словами, також незабаром ЄС планує провести конференцію, яка має посилити міжнародний тиск задля встановлення місця знаходження викрадених українських дітей та забезпечення їхнього повернення додому.

«Тема примусової депортації українських дітей повинна звучати на різних міжнародних майданчиках, аби всі депортовані з України діти могли повернутися на рідну землю, а причетні до цього злочину – покарані!», - наголосив Лубінець.

Доповнення

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна і уповноваженої з прав дитини рф марії львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Ордери на арешт означають, що за межами росії путіна та львову-бєлову мають заарештувати та передати до суду.

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