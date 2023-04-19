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ЕС признал действие ордеров на арест путина и львовой-беловой

ЕС признал действие ордеров на арест путина и львовой-беловой

Киев • УНН

 • 551888 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова сообщила, что ЕС признал действие ордеров на арест владимира путина и марии львовой-беловой и будет приветствовать любые дальнейшие шаги по обеспечению полной ответственности виновных за военные и другие преступления, совершенные во время агрессивной войны россии против Украины. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Цитата

«Сегодня европейские парламентарии провели дебаты по насильственной депортации украинских детей российскими захватчиками. Как отметила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, ЕС признал силу ордеров на арест владимира путина и марии львовой-беловой и будет приветствовать любые дальнейшие шаги по обеспечению полной ответственности виновных за военные и другие преступления, совершенные во время агрессивной войны россии против Украины, на основании применения международного права», - написал Лубинец.

По его словам, также вскоре ЕС планирует провести конференцию, которая должна усилить международное давление для установления места нахождения похищенных украинских детей и обеспечения их возвращения домой.

«Тема принудительной депортации украинских детей должна звучать на различных международных площадках, чтобы все депортированные из Украины дети могли вернуться на родную землю, а причастные к этому преступлению – наказаны!», - подчеркнул Лубинец.

Дополнение

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф марии львовой-беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Ордера на арест означают, что за пределами россии путина и львову-белову должны арестовать и передать в суд.

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