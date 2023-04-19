ЕС признал действие ордеров на арест путина и львовой-беловой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова сообщила, что ЕС признал действие ордеров на арест владимира путина и марии львовой-беловой и будет приветствовать любые дальнейшие шаги по обеспечению полной ответственности виновных за военные и другие преступления, совершенные во время агрессивной войны россии против Украины. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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«Сегодня европейские парламентарии провели дебаты по насильственной депортации украинских детей российскими захватчиками. Как отметила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, ЕС признал силу ордеров на арест владимира путина и марии львовой-беловой и будет приветствовать любые дальнейшие шаги по обеспечению полной ответственности виновных за военные и другие преступления, совершенные во время агрессивной войны россии против Украины, на основании применения международного права», - написал Лубинец.
По его словам, также вскоре ЕС планирует провести конференцию, которая должна усилить международное давление для установления места нахождения похищенных украинских детей и обеспечения их возвращения домой.
«Тема принудительной депортации украинских детей должна звучать на различных международных площадках, чтобы все депортированные из Украины дети могли вернуться на родную землю, а причастные к этому преступлению – наказаны!», - подчеркнул Лубинец.
Дополнение
17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф марии львовой-беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.
Ордера на арест означают, что за пределами россии путина и львову-белову должны арестовать и передать в суд.