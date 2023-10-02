Оккупанты промывают школьникам мозги, рассказывая об "экстремизме" - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики продолжают промывать мозги украинским школьникам, рассказывая об "экстремизме". Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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«Оккупанты продолжают промывать мозги украинским детям. Коллаборанты поддерживают этот жестокий трэш. В одной из школ Мелитополя скопили школьников, чтобы рассказать им об экстремизме. Только прочитайте слайды: "Следует различать, что считать экстремизмом, а что – обеспечением безопасности государства". Там, где Силы обороны Украины защищают свой народ – это, по их мнению, экстремизм. Там, где избивают подсудимых – защита», - написал Андрющенко в Telegram.
Андрющенко добавил, что остается надеяться, что адекватные родители поставят все точки над "і" и не отдадут молодое поколение на растерзание таким "педагогам".
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