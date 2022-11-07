Лондон висміяв заяви росії про причетність Великої Британії до атаки на чорноморський флот

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Британський посол у Москві Дебор Броннерт минулого тижня була викликана до міністерства закордонних справ у зв'язку з нібито причетністю Великої Британії до атаки безпілотників на російський чорноморський флот минулими вихідними.

Андрій Келін, посол росії у Великій Британії, заявив, що британські «фахівці» брали участь у «підготовці та проведенні» атаки.

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Воллес висміяв ці твердження в Палаті громад, додавши, що не очікує, що будуть представлені будь-які докази з огляду на те, що росія «причетна до дезінформації».

Воллес, відповідаючи депутату-консерватору Люку Евансу, сказав Палаті громад: «В останні дні росія висунула низку звинувачень проти Великої Британії та інших міжнародних партнерів, явно спрямованих на те, щоб відвернути увагу від незаконного вторгнення до України.

«Я справді отримав листа від росіян, який, здавалося б, демонстрував усе, що було оголошено в засобах масової інформації урядом ще з часів Орбіталу ( навчально-тренувальна місія піхотинців - ред.). Поки я все ще чекаю на революційні докази, але я не чекаю, що вони з'являться, тому що ми просто знаємо, що росія причетна до дезінформації», - додав міністр.