Ранее

Британский посол в Москве Дебор Броннерт на прошлой неделе была вызвана в министерство иностранных дел в связи с якобы причастностью Великобритании к атаке беспилотников на российский черноморский флот в минувшие выходные.

Андрей Келин, посол россии в Великобритании, заявил, что британские «специалисты» принимали участие в «подготовке и проведении» атаки.

Детали

Уоллес высмеял эти утверждения в Палате общин, добавив, что не ожидает, что будут представлены какие-либо доказательства ввиду того, что россия «причастна к дезинформации».

Уоллес, отвечая депутату-консерватору Люку Эвансу, сказал Палате общин: «В последние дни россия выдвинула ряд обвинений против Великобритании и других международных партнеров, явно направленных на то, чтобы отвлечь внимание от незаконного вторжения в Украину.

«Я действительно получил письмо от россиян, которое, казалось бы, демонстрировало все, что было объявлено в средствах массовой информации правительством еще со времен Орбитала (учебно-тренировочная миссия пехотинцев – ред.). Пока я все еще жду революционных доказательств, но я не ожидаю, что они появятся, потому что мы просто знаем, что россия причастна к дезинформации», - добавил министр.