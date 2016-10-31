Ліжко з картини Ван Гога могло зберегтися до наших днів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Історик мистецтва Мартін Бейлі заявив, що ліжко зі знаменитої картини художника Вінсента Ван Гога “Спальня в Арлі” могло зберегтися до наших днів, передає УНН з посиланням на The Independent.
Зазначається, що М.Бейлі відстежив шлях ліжка до сорокових років, коли воно було подароване одній з комун в Нідерландах племінником сестри брата художника, якого також звали Вінсент, для того, щоб стати експонатом нового музею.
Також за словами сина Вінсента, Джоана ван Гога, пізніше ліжко могло потрапити в місто Боксмеєр, уцілівши під час бомбардувань 1944 року.