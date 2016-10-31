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Кровать с картины Ван Гога могла сохраниться до наших дней

Кровать с картины Ван Гога могла сохраниться до наших дней

Киев • УНН

 • 10092 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Историк искусства Мартин Бейли заявил, что кровать со знаменитой картины художника Винсента Ван Гога "Спальня в Арле" могла сохраниться до наших дней, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что М.Бейли отследил путь кровати до сороковых годов, когда оно было подарено одной из коммун в Нидерландах племянником сестры брата художника, которого также звали Винсент, для того, чтобы стать экспонатом нового музея.

Также, по словам сына Винсента, Джоанна ван Гога, позже кровать могла попасть в город Боксмеер, уцелев во время бомбардировок 1944 года.

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