Лівія звільнила та депортувала понад 80 ув'язнених з Нігерії

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“Депортація була здійснена командою, якій доручено стежити за всіма юридичними процедурами тих, хто був звільнений за рішенням суду, незалежно від того, чи є вони нелегальними мігрантами або засудженими за кримінальну відповідальність”, — йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо

Понад 700 людей були врятовані під час спроби перетнути Середземне море на небезпечних та слабких суднах.