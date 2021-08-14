Лівія звільнила та депортувала понад 80 ув'язнених з Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство юстиції Лівії заявило що звільнило 84 ув'язнених разом з їхніми дітьми та депортувало їх до їхньої країни, Нігерії. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
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“Депортація була здійснена командою, якій доручено стежити за всіма юридичними процедурами тих, хто був звільнений за рішенням суду, незалежно від того, чи є вони нелегальними мігрантами або засудженими за кримінальну відповідальність”, — йдеться у повідомленні міністерства.
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Понад 700 людей були врятовані під час спроби перетнути Середземне море на небезпечних та слабких суднах.