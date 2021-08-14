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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 14870 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 40676 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 70656 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 140854 просмотра

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2 марта, 17:53 • 126549 просмотра

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2 марта, 17:42 • 122054 просмотра

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Ливия освободила и депортировала более 80 заключенных из Нигерии

Ливия освободила и депортировала более 80 заключенных из Нигерии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство юстиции Ливии заявило что освободило 84 заключенных вместе с их детьми и депортировало их в их страну, Нигерии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

Цитата

“Депортация была осуществлена командой, которой поручено следить за всеми юридическими процедурами тех, кто был уволен по решению суда, независимо от того, являются ли они нелегальными мигрантами или осужденными за уголовную ответственность”, — говорится в сообщении министерства.

Напомним

Более 700 человек были спасены при попытке пересечь Средиземное море на опасных и слабых судах.

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