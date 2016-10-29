Литва випустила брошуру на 75 сторінок про захист у випадку вторгнення РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Литві видана нова редакція брошури з цивільної оборони з рекомендаціями на випадок російського вторгнення. 75-сторінкова брошура поширена накладом в кілька десятків тисяч примірників, передає УНН з посиланням на ВВС.
У новій редакції буклету, який видається міністерством оборони країни, містяться поради з виживання в умовах дикої природи. Автори попереджають, що Росія не зупиниться, щоб використати силу проти своїх сусідів.
Крім того, у виданні описані різні типи російських танків, амуніції і мін. Брошура поширюється через молодіжні організації, в публічних місцях і в інтернеті.
"Найважливіше - щоб громадяни були напоготові і мали волю до опору. Коли ці елементи присутні, агресору важко створити середовище для військового вторгнення", - йдеться в брошурі.
Перша її редакція була випущена в січні 2015 року. Під час презентації видання голова міноборони Литви Юозас Олекас заявив, що ідея підготувати населення до потенційної війні пояснюється агресією Росії в Україні і можливим нападом на Литву.
26 жовтня, кількість країн НАТО, які погодилися приєднатися до формування батальйонів альянсу в Східній Європі, досягло 16-ти.
У 2017 році Альянс розмістить в Східній Європі чотири батальйони: в Польщі, Естонії, Латвії та Литві.