Литва выпустила брошюру на 75 страниц о защите в случае вторжения РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Литве издана новая редакция брошюры по гражданской обороне с рекомендациями на случай российского вторжения. 75-страничная брошюра распространена тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В новой редакции буклета, который выдается министерством обороны страны, содержатся советы по выживанию в условиях дикой природы. Авторы предупреждают, что Россия не остановится, чтобы использовать силу против своих соседей.
Кроме того, в издании описаны различные типы российских танков, амуниции и мин. Брошюра распространяется через организации, в публичных местах и в интернете.
"Самое важное - чтобы граждане были готовы и имели волю к сопротивлению. Когда эти элементы присутствуют, агрессору трудно создать среду для военного вторжения", - говорится в брошюре.
Первая ее редакция была выпущена в январе 2015 года. Во время презентации издания глава Минобороны Литвы Юозас Олекас заявил, что идея подготовить население к потенциальной войне объясняется агрессией России в Украине и возможным нападением на Литву.
26 октября, количество стран НАТО, которые согласились присоединиться к формированию батальонов альянса в Восточной Европе, достигло 16-ти.
В 2017 году Альянс разместит в Восточной Европе четыре батальона: в Польше, Эстонии, Латвии и Литве.